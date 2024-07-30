Стас Садальский рассказал о списке актеров, запрещенных для главных ролей в СССР. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

По словам актера Стаса Садальского, в СССР существовал якобы секретный список артистов, которых не допускали до главных ролей. Он находился в распоряжении режиссеров «Мосфильма».

«Основание: „отсутствие социального здоровья в лице“», — объяснил актер.

Садальский рассказал, что в список попала и народная артистка СССР Инна Чурикова, однако в какой-то момент ей удалось покинуть перечень артистов, рекомендованных только для ролей второго плана.

«Удачно вышла замуж за социально значимого режиссера и из списка тут же выпала. Искусство должно двигаться вперед… Оно и двигается», — рассказал он.

Напомним, в 1970 году Инна Чурикова вышла замуж за режиссера Глеба Панфилова. В браке они прожили 52 года, вплоть до смерти актрисы.

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