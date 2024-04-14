Стас Садальский раскрыл необычное прозвище звезды «Экипажа»

Стас Садальский раскрыл необычное прозвище Леонида Филатова. В своих соцсетях актер рассказал, что его коллегу по цеху прозвали Ашхабадом.

Артисты познакомились в Ялте 50 лет назад. Тогда они снимались в ленте «Город первой любви», состоявшей из трех новелл. По словам Садальского, Филатов на тот момент только выпустился из Щукинского училища.

Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» отметил, что «взрослые» ребята вроде Филатова относились сначала к нему с пренебрежением: они «по-взрослому» курили на балконе гостиницы и к себе никого не подпускали.

«Помню, Леню все студенты театрального тогда звали Ашхабад, наверное, оттого, что поступать в Москву он приехал оттуда», – добавил Стас Садальский.

Спустя время актеры все же подружились, а потом и вовсе купили себе квартиры в одном доме.

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