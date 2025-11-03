Ксения Собчак отдыхает в отеле в Дубае стоимостью 160 тысяч рублей в сутки
© Arina Antonova/Associated Press/East News
Ксения Собчак отдыхает в отеле в Дубае стоимостью 160 тысяч рублей в сутки. Об этом стало известно «Страстям».
Ксения Собчак на днях рассказала, что вместе с сыном Платоном отправилась в Дубай на отдых. Журналистка не скрывает в соцсетях отель, в котором она остановилась — это пятизвездочный Bvlgari Resort Dubai, расположенный на первой линии.
В распоряжении гостей отеля четыре ресторана, фитнес-центр, СПА и несколько бассейнов. Судя по кадрам, Собчак остановилась в полулюксе с видом на сад. У этого варианта размещения есть собственный выход на пляж и небольшой внутренний двор.
Также Собчак рассказала, что в ее номере есть гардеробная. Стоимость одной ночи в подобном номере составляет около 160 тысяч рублей в ноябре. Неделя отпуска обойдется телеведущей в 1,1 млн рублей.
