Ксения Собчак отдыхает в отеле в Дубае стоимостью 160 тысяч рублей в сутки. Об этом стало известно «Страстям».

Ксения Собчак на днях рассказала, что вместе с сыном Платоном отправилась в Дубай на отдых. Журналистка не скрывает в соцсетях отель, в котором она остановилась — это пятизвездочный Bvlgari Resort Dubai, расположенный на первой линии.

В распоряжении гостей отеля четыре ресторана, фитнес-центр, СПА и несколько бассейнов. Судя по кадрам, Собчак остановилась в полулюксе с видом на сад. У этого варианта размещения есть собственный выход на пляж и небольшой внутренний двор.