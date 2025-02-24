Стас Румянцев, встречавшийся с Равшаной Курковой, станет отцом во второй раз. Об этом стало известно из соцсетей.

Бывший возлюбленный Равшаны Курковой актер Стас Румянцев сейчас состоит в браке с моделью Алиной Бородиной. Девушка накануне поделилась новостью — она рассказала, что ждет ребенка. Сейчас она отдыхает в теплой стране вместе с мужем. Модель выложила снимок с округлившимся животом в купальнике.

«Гендер-пати не будет. Точнее, оно состоится, в момент, когда малыш родится. Мы решили, что нам нравится идея любить и ждать маленького человека без привязки к полу. Проверим интуицию вместе?» — обратилась девушка к подписчикам.

В комментариях начали поздравлять супругов: «Желаю легкой беременности и родов!», «Алина, поздравляю вас! Какое счастье!».

Напомним, у Стаса Румянцева уже есть ребенок от звезды шоу «Холостяк» Натальи Горожановой. Также актер состоял в отношениях с актрисой Равшаной Курковой.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Костенко намекнула на очередную беременность.