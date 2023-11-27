«Подошел и выругался отборным матом»: сын Стаса Пьехи растет хулиганом

Наталья, мать сына Стаса Пьехи, рассказала журналистам, как растет мальчик. Оказалось, что ребенку за последнее время пришлось сменить три школы. Причиной тому — хулиганские выходки со стороны несовершеннолетнего ученика.

Наталия рассказал о сыне в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ. Так, по словам женщины, мальчик отличается хулиганским характером. В качестве примера она поведала историю про то, как школьник выругался матом на детском празднике.

Ученикам надо было рассмешить царевну Несмеяну любым способом. Сын Пьехи решил выполнить задание весьма странным образом — мальчик выругался отборным матом.

«Петя подошел и выругался отборным матом. У всех был полный шок. Его отстранили на неделю из школы», — рассказала Наталья в программе «Звезды сошлись».

Ранее мать сына Стаса Пьехи поведала, как складываются отношения у мальчика со звездным отцом. По ее словам, артист регулярно созванивается с девятилетним наследником.