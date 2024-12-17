Стас Пьеха рассказал о будущей карьере 10-летнего сына: по стопам отца не пойдет

Певец Стас Пьеха рассказал, кем мечтает стать его сын. Оказалось, что 10-летний Петр не хочет быть музыкантом. Ему больше нравится телевидение.

По признанию Стаса, сейчас его сын довольно быстро меняет увлечения. У мальчика «метания». Однако уже какое-то время Петя говорит о карьере на ТВ.

«Кем он только не хотел быть. Сейчас он хочет телевизионную карьеру. А почему нет?» - поделился артист с Teleprogramma.org.

Также Стас Пьеха рассказал, как собирается справлять Новый год. Как и многие другие его коллеги, он будет работать. Он отметил, что это их «семейная традиция». А 1 января музыкант поедет в Краснодар. Там у него ежегодный большой концерт.

«Окно» в графике певца ожидается только к 20-м числам января. Он сможет немного отдохнуть, чтобы потом вновь приступить к работе. У Стаса запланированы съемки.

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