«Сама захотела»: Стас Пьеха объяснил, почему его звездная бабушка отказалась от сцены
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Стас Пьеха заявил, что Эдита Пьеха не планирует возвращаться на сцену. Об этом сообщает mk.ru.
Певец Стас Пьеха рассказал о самочувствии его знаменитой бабушки Эдиты Пьехи. По словам музыканта, 87-летняя исполнительница чувствует себя отлично.
«Со здоровьем у нее вообще все хорошо. Анализы у бабушки лучше моих. Она недавно сдавала: я все контролирую. Я же по анализам спец — хорошо разбираюсь в них», — рассказал он.
При этом сейчас Пьеха полностью посвятила жизнь себе и дому — она отдыхает, смотрит телевизор, прогуливается по своему саду.
«Она делает то, что хочет сама. Ее очень радует общение с нами. Причем она иногда не хочет разговаривать. Потом пообщается с нами и радуется: десять раз перезванивает», — рассказал певец.
Внук Эдиты Станиславовны заявил, что певица не собирается в ближайшее время возвращаться на сцену.
«Она сама так захотела: ей 87 лет. Конечно, ее люди любят, помнят. Да и как ее забудешь? В то время не было такого количества артистов, а они были топами: Магомаев, Пьеха…», — заявил он.
Ранее мы писали о том, что Стас Пьеха прокомментировал новость о большом гонораре словами «я царь».