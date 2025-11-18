Стас Пьеха рассказал, что Паша Техник лечился в его клинике. Об этом сообщает Газета.Ru.

Певец Стас Пьеха давно владеет собственной наркологической клиникой. Открыть медучреждение его подтолкнул собственный негативный опыт с запрещенными веществами.

Как рассказал музыкант, в его клинике когда-то проходил лечение Паша Техник.

«Насколько знаю, он был и в нашей клинике тоже, но быстро прошагал и ушел дальше. К сожалению, наркомания — такая вещь, от которой человек не излечится, пока сам этого не пожелает», — заявил он.

Пьеха добавил, что лично не был знаком с рэпером, а его творчество он слушать не мог.

«Нет желания слушать человека, который как бы уже умирает — находится под воздействием веществ с нарушенной моторикой, речью. Мне больно на это смотреть, просто не могу», — рассказал он.

