Стас Пьеха признался, что счастлив только в наркологическом отделении

Певец Стас Пьеха рассказал в соцсетях о «врожденном неумении отдыхать» и чувствах неловкости при появлении с банкой газировки, которую он не пьет. При этом настоящее счастье артисту приносит совершенно не очевидное для обычного человека занятие.

«В очередной раз я убеждаюсь, что счастлив только тогда, когда спикерю для нескольких наркологических отделений и вижу надежду в глазах людей, когда делюсь своими умозаключениями с людьми и получаю благодарность и прикладную ценность своего жизненного опыта», - написал Пьеха, подчеркнув, что долгая терапия и смирение «демонов» не сделали из него наблюдателя.

Артиста поддержала телеведущая Лера Кудрявцева. Она написала в комментариях под постом: «Стасен, тоже не умею отдыхать черепахой. Ну ты понял». На это Пьеха ответил, что «оно и видно».

На совет подписчика выпить пива Пьеха написал, что «нельзя».

Ранее сообщалось, что 42-летний певец встречается с девушкой, которая в два раза младше.