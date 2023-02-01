В Сети раскрыли отношения 42-летнего Стаса Пьехи с девушкой, которая младше его в 2 раза

Личная жизнь Стаса Пьехи всегда интересовала публику. В своих последних интервью мужчина весьма уклончиво говорил о семейном положении, хотя еще с осени 2022 года ему приписывали отношения с начинающей актрисой Никой Здорик. Сегодня пользователи Сети нашли подтверждение их романа.

Так, 21-летняя девушка недавно сообщила, что в ее жизни намечается важное событие. Выяснилось, подобным способом Ника намекнула на предстоящую поездку со Стасом на Мальдивы.

В личном блоге актриса выложила несколько снимков, которые подписала: «Февральский океан по расписанию».

К слову, сам Пьеха пока никак не комментировал новость об их романе.

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