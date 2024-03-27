Стас Пьеха отменил все концерты до завершения траура по погибшим в «Крокусе»

Российский певец Стас Пьеха сообщил, что отменил все концерты на время траура по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Его слова приводит NEWS.ru.

Музыкант рассказал, что его команда возобновит концертную деятельность после 29 марта, а также назвал артистов «рупором», способным транслировать важные события и доносить до общества правильные слова. Артист уточнил, что считает себя именно таким человеком.

«Как только траур заканчивается, мы продолжаем гастролировать, потому что артист может не только развлекать, но и заставить людей и сопереживать, чувствовать сопричастность к событию, говорить какие-то вещи и петь песни, как мы сегодня поем», — поделился Пьеха.

Напомним, что 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, расстреляли посетителей из автоматов и устроили пожар. По последним данным, в результате ЧП пострадало свыше 180 человек.

Ранее певец Денис Клявер признался, что не думает об отмене концертов на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».