«Человек ко всему привыкает»: Клявер заявил, что не думает об отмене концертов

Российский певец Денис Клявер высказался об отмене выступлений многих артистов после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению музыканта, концерты можно расценивать как своеобразный сеанс музыкальной психотерапии для людей и их нужно проводить. Однако он подчеркнул, что необходимо обеспечивать соответствующую охрану на мероприятиях. Певец добавил, что любой здравомыслящий человек не думает об отмене концертов после теракта.

«По поводу того, отменяются или не отменяются концерты, я, честно говоря, не думаю. Мы живем в сложное время, мягко говоря, очень непростое. Человек ко всему привыкает. Я уверен, что массовые мероприятия должны быть обязательно, они сплачивают, помогают людям забыть о каких-то сложностях, и вообще это такой сеанс музыкальной психотерапии», - высказался Клявер.

Кроме того, исполнитель отметил, что «Крокус Сити Холл» являлся одним из лучших концертных залов в России. Артист уточнил, что до теракта это место было пропитано «любовью, музыкой и светлой энергией».

Напомним, что 22 марта 2024 года в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа вооруженных террористов ворвалась в концертный зал, расстреляла посетителей и устроила пожар. По последним данным, в результате ЧП пострадало свыше 180 человек.

Ранее певица Ольга Серябкина призвала артистов не поддаваться панике после теракта в «Крокусе».