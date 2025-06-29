«Мордой в песок уложил»: Стас Пьеха рассказал, как его избили в школе

Певец Стас Пьеха отличался плохим поведением во время учебы в одной из школ Санкт-Петербурга. Артист постоянно хулиганил, сбегал с уроков и остался без выпускного. 44-летний участник «Фабрики звезд» вспомнил, как одна из драк закончилась не в его пользу.

Стас признался, что любил найти в чужом дворе юношу себе по размеру и побороться с ним. На одной из перемен Пьеха и его одноклассники подрались с рыжим парнем. Поначалу внуку народной артистки СССР казалось, что они с ним одной комплекции, но оппонент оказался профессиональным дзюдоистом.

«Начал меня кидать, разорвал мне всю форму, мордой в песок уложил… Я помню, лежа в луже, смотрю, как одноклассники мои, которых я взял с собой, убегают», — приводит слова знаменитости mk.ru.

Когда Стас пришел в школу в изорванной форме и с окровавленной спиной, он поинтересовался у одноклассников, почему они убежали. Те ответили будущему артисту, что спешили на урок.

Ранее Пьеха высказался об отце, которого не видел 10 лет. Певец отказался называть мужчину родственником.