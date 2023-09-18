Стас Пьеха описал идеальную девушку: чтобы покорить сердце певца, придется соответствовать

Стас Пьеха не так давно разошелся с актрисой Никой Здорик и начал искать себе новую девушку. В беседе с PROZVEZD певец озвучил свои требования к будущей второй половинке.

43-летний артист уже готов закрутить роман с одной из представительниц прекрасного пола, однако идти в ЗАГС он не торопится.

Стас Пьеха предложил запустить челлендж, чтобы выбрать спутницу жизни. Его идеальная девушка должна быть симпатичной, приятной в общении и желательно без страсти к пластической хирургии.

«Я к таким операциям двояко отношусь. Если это продиктовано какими-то серьезными отклонениями во внешности, то хорошо. А, если пластическая операция продиктована модой, при этом все с лицом было и так хорошо, мне кажется, это лишнее», – пояснил исполнитель.

Стас Пьеха отметил, что ни разу не регистрировался на сайтах знакомств, а поклонницы часто пишут ему в соцсетях.

«Лучшее место для свиданий – это спальня. Что касается официального брака, то пока не хочу. Хватит одного раза», – подчеркнул он.

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