Стас Пьеха нарядил елку в канун Старого Нового года: известно, кто составил ему компанию

Певец Стас Пьеха встретил Старый Новый год в компании бывшей жены Натальи Горчаковой и их общего 10-летнего сына. Модель показала в своем блоге видео, на котором они всей семьей наряжают елку.

На опубликованных кадрах 44-летний Пьеха в спортивных штанах и тапках вешает на новогоднюю елку огромный белый бант. В этом ему активно помогала экс-супруга, которая успела подготовиться к мероприятию: она надела черное мини-платье и сделала укладку на распущенных волосах.

При этом 10-летний сын пары выглядел счастливым. Он радостно позировал в камеру и напевал новогоднюю мелодию.

Закончив украшать елку, Стас обнял наследника, а затем подхватил его не руки и стал кружить.

Напомним, в 2014 году Наталья Горчакова родила от Стаса Пьехи сына, которого назвали Петром. После развода певец редко виделся с мальчиком и не скрывал, что не испытывал в этом потребности.

Ранее Стас Пьеха откровенно рассказал о семи годах, проведенных в детском доме. Артист признался, что в определенный момент жизни ему пришлось нелегко, так как он остался без внимания и заботы родителей, поместивших его в специальное учреждение для детей по его собственному желанию.