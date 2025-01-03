«Это дало мужскую базу»: Стас Пьеха высказался о семи годах, проведенных в детдоме

Стас Пьеха откровенно рассказал о семи годах, проведенных в детском доме.

Артист признался, что в определенный момент жизни ему пришлось нелегко, так как остался без внимания и заботы родителей, поместивших его в специальное учреждение для детей по его собственному желанию.

Тогда Стас оказался среди сверстников, которые были лишены материнской заботы. Однако, по словам Пьехи, несмотря на сложности, ему все же удалось определить для себя определенные нравственные принципы, благодаря которым он до сих ор выстраивает свою жизнь.

«Мне это дало монументальную мужскую базу. Я понимаю, что во многих жизненных ситуациях меня это выручало, потому что у меня по умолчанию такая прошивка стоит, что плохо нельзя делать, себя надо отстаивать, предавать нельзя, сдаваться нельзя и так далее. Я очень им благодарен за эти фундаментальные ценности, которые у меня появились в детском доме», — разоткровенничался певец в телевизионной программе «Тема».

Кроме того, певец рассказал про взаимоотношения с сестрой Эрикой, которая младше его на шесть лет. Оказалось, что в детстве они не были дружны, так как девочка больше времени проводила с родственниками отца, который был вторым мужем Илоны Броневицкой. Пьеха подчеркнул, что они с родственницей пересекались только по праздникам и что даже они не контактировали друг с другом около 14 лет.

Ранее мы писали о том, что Стас Пьеха бросил бокс из-за проблем со здоровьем.