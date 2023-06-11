Стас Пьеха госпитализирован в кардиореанимацию

Стас Пьеха почувствовал ухудшение самочувствия ночью и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи экстренно госпитализировали певца и направили в реанимацию.

Медики Боткинской больницы провели осмотр и подключили к артисту приборы, которые отслеживают сердечный ритм и обнаруживают проблемы с сердцем.

«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность», — рассказал своим подписчикам Стас Пьеха.

Певец не назвал точный диагноз, но посоветовал поклонникам беречь свое сердце, не перегружаться и хорошо высыпаться.

«Слушайте свой организм, ведь он не функция и не инструмент. Он не отделим от сознания», — добавил артист.

Ранее мы писали, что Стас Пьеха пожаловался на психологическое давление после «Фабрики звезд».