Стас Намин признался, что может полететь на юбилей Аллы Пугачевой в Израиле

Музыкант Стас Намин признался, что вполне может увидеть певицу Аллу Пугачеву в ближайшее время. Он допустил, что навестит ее в Израиле в ее юбилей.

Через 10 дней, 15 апреля, Алла Борисовна будет отмечать 75-летие. По данным некоторых источников, она планирует вернуться на сцену в день рождения и дать первый за многие годы концерт, а другие утверждают – ничего подобного не предвидится, и артистка проведет праздник с близкими и родными.

О юбилее Примадонны недавно заговорил и ее старый друг Стас Намин. Он заявил, что хотел бы увидеть приятельницу, но не факт, что у него получится выбраться даже на несколько дней.

«Я не знаю, может, и полечу к ней на юбилей. Хотя у меня так много дел, что маловероятно, что могу куда-то улетать сейчас», - поделился Намин с mk.ru.

При этом музыкант не стал уточнять ни подробностей торжества, ни кто еще на него был приглашен.

К слову, несмотря на то, что Аллу Пугачеву сейчас многие критикуют за ее поведение, Стас Намин по-прежнему ее поддерживает. Он признавался, что считает ее достойной и честной женщиной.

Ранее певец Виктор Салтыков встал на защиту Аллы Пугачевой и назвал ее патриоткой.