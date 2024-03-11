Стас Михайлов вышел на связь после конфликта с Пугачевой: «Я сам никуда не лезу»

Конфликт Аллы Пугачевы со Стасом Михайловым до сих пор остается одним из самых обсуждаемых в СМИ. Певец впервые вышел на связь после скандала и пообщался с журналистами.

Артист признался, что всего добился в жизни благодаря упорству и труду. О сцене он мечтал с детства, но Михайлов рос в простой семье, и родители не могли помочь сыну материально.

54-летний исполнитель хита «Все для тебя» рассказал, что больше всего в него поверила супруга Инна. Она сказала мужу: «Ты будешь первым в стране!». Артист признался, что очень любит жену и детей, поэтому все свободное время старается проводить с семьей.

Общие дочери супругов Иванна и Мария увлекаются творчеством. Иванна хорошо рисует, а Мария — прекрасно танцует. Михайлов не давит на наследниц и предоставляет им полную свободу выбора.

«Не надо спешить делать детей гениями. Я сам никуда не лезу, не мешаю им жить. Я только наблюдаю за ними со стороны. Всегда им говорю, что поддержу любое их желание. Если оно будет правильным, конечно», — цитирует артиста PROZVEZD.

Певец признался, что живет ради детей и мечтает снова стать папой.

Напомним, в начале марта Стас Михайлов высказал свое мнение о коллегах, которые, находясь за границей, критикуют свою страну. Не называя конкретных имен, он отметил, что эти артисты «на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги». После этого Пугачева публично нецензурно обозвала Михайлова, а также заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться». Позже Примадонна объяснила, зачем оскорбила коллегу.