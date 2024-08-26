Стас Михайлов рассказал, кто помог ему сформировать жизненные принципы

Народный артист РФ Стас Михайлов рассказал, что старается жить по отцовским наставлениям. Его слова приводит Пятый канал.

Как признался музыкант, его с ранних лет учили никому не желать зла и жить с ощущением, что ему должны.

«Меня отец с детства учил, и он слава Богу жив-здоров, одной простой вещи: живи с ощущением, что тебе должны, но не ты. То есть не делай так, чтобы ты отомстил и кайфуешь от этого», — поделился исполнитель.

При этом певец заявил, что периодически может поддаться своему горячему темпераменту, однако с годами все чаще старается отпускать негативные эмоции и обидчиков.

«Есть вещи, на которые не надо обращать внимания. Надо уделять больше времени людям, которых ты любишь, чем на людей, которые тебя не любят», —высказался Михайлов, добавив, что не нужно менять «плохих людей» или пытаться чему-то их научить, поскольку это изначально задача родителей.

Ранее Стас Михайлов высказался о раскритиковавшей его певице Алле Пугачевой.