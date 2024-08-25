«Стараюсь себя сдерживать»: Стас Михайлов высказался о раскритиковавшей его Алле Пугачевой

Недавно в «Сириусе» стартовал международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024». Накануне там состоялся творческий вечер певца Стаса Михайлова, посвященный его 55-летию. В беседе с mk.ru артист раскрыл, как реагирует на слова недоброжелателей, и рассказал об отношениях с певицей Аллой Пугачевой.

На мероприятии Стас Михайлов появился вместе с супругой Инной, которая по совместительству является его менеджером, и 12-летней дочерью Марией. Певец выбрал костюм черного цвета, а его жена предстала в элегантном черном платье в пол с разрезом до бедра. Наследница артиста была в черном брючном костюме, декорированном перьями.

Семью певца уже давно называют одной из самых образцовых в российском шоу-бизнесе. Однако, несмотря на это, у Стаса Михайлова и его супруги много недоброжелателей. По мнению артиста, они просто «завидуют».

«Я живу обособленно. Наверное, нам завидуют. Но я не обращаю на них внимания. Рассуждаю так: „Значит, я впереди, раз на меня смотрят сзади“», — заявил Стас Михайлов.

Также певец рассказал о своем отношении к Алле Пугачевой. Несколько месяцев назад артистка раскритиковала заявление Стаса Михайлова о том, что все уехавшие из России знаменитости еще «приползут на коленях обратно». Певица записала ролик, в котором резко высказалась о коллеге.

«Я не обижал ее. Пожелал ей здоровья, удачи, благополучия», — отметил артист.

Стас Михайлов подчеркнул, что «никому и никогда не желал зла», и если раньше «мог разозлиться», то теперь «старается себя сдерживать».

Напомним, певец состоит в браке с Инной Михайловой с 2011 года. У супругов двое детей — 15-летняя Иванна и 12-летняя Мария. Кроме того, у Стаса Михайлова есть сын Никита от первого брака и дочь Дарья от экс-возлюбленной артиста — двоюродной сестры певицы Валерии. Также в семье Михайловых есть дети от первого брака его жены — Андрей и Ева.

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