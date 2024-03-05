Стас Михайлов рассказал, как избил Сергея Шнурова из-за Жанны Фриске

Певец Стас Михайлов рассказал, как в 2014 году избил коллегу Сергея Шнурова. Это случилось из-за его критики в сторону больной раком артистки Жанны Фриске – ее имя Шнуров упоминал в песне «Любит наш народ».

Подробностями конфликта Михайлов поделился в YouTube-шоу «Вопрос Ребром». Певец рассказал, что в песне были нелестная рифма к имени Стас и критика как его творчества, так и репертуара Жанны Фриске. На тот момент она боролась с раком головного мозга.

«И он спел песню «Стас Михайлов, Жанна Фриске, у народа, что-то там, две сосиски». Ну бредовое что-то», - вспомнил Михайлов и заявил, что предупреждал Шнурова о плохом исходе.

«Закончилось тем, что я ему дал по морде», — заключил исполнитель и добавил, что была драка.

В том же выпуске Михайлов рассказал о покупке элитного особняка в Подмосковье. Дом на Новорижском шоссе был приобретен без ипотеки.

Артист рассказал, что не берет в долг после случая в 90-е годы. Михайлов влез в долги, после чего у него «все забрали».