Стас Михайлов признался, что боится раннего замужества дочерей. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

У певца Стаса Михайлова большая семья — шестеро детей. Большинство из них уже нашли свои вторые половинки, а кто-то даже успел подарить певцу внуков. На очереди 24-летний сын Никита, который начал встречаться с девушкой. По словам Михайлова, он ждет от сына наследников.

«Сейчас уже Никита обрадует папу», — рассказал певец.

При этом Михайлов переживает за личную жизнь младших дочерей: 16-летней Иванны и 13-летней Марии.

«Главное, чтобы младшие не выскочили замуж, Маша с Иванкой, пока я на гастролях», — посмеялся певец.

Музыкант также рассказал, что старается сохранять бодрость духа, несмотря на возраст.

«По мере сил надо за собой что-то делать, следить и с божьей помощью заниматься. Потому что в молодости там всякое же было», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Стас Михайлов полностью отказался от алкоголя.