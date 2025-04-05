Опубликовано 05 апреля 2025, 21:431 мин.
«Жалею, что раньше этого не сделал»: Стас Михайлов полностью отказался от алкоголя
Певец Стас Михайлов отказался от алкоголя ради своего здоровья.
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Певец Стас Михайлов отказался от алкоголя ради своего здоровья. Об этом стало известно «Страстям».
Певец Стас Михайлов во время красной дорожки концерта «Удачные песни», который проходит в Москве, рассказал, что отказался от алкоголя.
«Я просто поменял образ жизни. Жалею, что раньше этого не сделал. Отказался от алкоголя. Это самое главное. Алкоголь когда убираешь — даже чуть-чуть — все сразу на место становится. Мысли другие, все другое», — заявил он.
Также из рациона артиста исчезли колбасы и различные вредные закуски. Напомним, Стасу Михайлову 27 апреля исполнится 56 лет. Артист старается следить за собой и регулярно занимается спортом.