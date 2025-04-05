«Жалею, что раньше этого не сделал»: Стас Михайлов полностью отказался от алкоголя

Певец Стас Михайлов отказался от алкоголя ради своего здоровья. Об этом стало известно «Страстям».

Певец Стас Михайлов во время красной дорожки концерта «Удачные песни», который проходит в Москве, рассказал, что отказался от алкоголя.

«Я просто поменял образ жизни. Жалею, что раньше этого не сделал. Отказался от алкоголя. Это самое главное. Алкоголь когда убираешь — даже чуть-чуть — все сразу на место становится. Мысли другие, все другое», — заявил он.

Также из рациона артиста исчезли колбасы и различные вредные закуски. Напомним, Стасу Михайлову 27 апреля исполнится 56 лет. Артист старается следить за собой и регулярно занимается спортом.