Стас Михайлов перебил журналиста на вопросе о том, что у него была пикировка с Аллой Пугачевой

Певца Стаса Михайлова спросили про отношения с артисткой Аллой Пугачевой на церемонии вручения госнаград в Кремле. Народный артист РФ перебил журналиста на вопросе об этом и пожелал Примадонне удачи.

Корреспондент Life.ru произнес: «Про ваши отношения с Пугачевой. Просто у вас была пикировка».

Не дав журналисту договорить, Михайлов перебил и сказал, что никакой пикировки не было.

«Никакой у меня не было (пикировки - прим.). Я пожелал здоровья, удачи, благополучия. Чего желаю и сейчас», - произнес артиста.

Ранее на юбилейном концерте Михайлов назвал Пугачеву великим человеком. По его мнению, «то, что она спела – никто не подошел даже рядом».

До этого между исполнителями случился конфликт. Пугачева нецензурно назвала Михайлова после его слов о том, что уехавшие артисты «приползут на коленях и будут России ноги целовать».