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Опубликовано 12 апреля 2024, 17:40
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Стас Михайлов объявил об отъезде из России: известна страна, в которую он отправился

54-летний певец Стас Михайлов сообщил, что улетел из России в Беларусь.
Стас Михайлов объявил об отъезде из России: известна страна, в которую он отправился

© Starface.ru

Певец Стас Михайлов сообщил об отъезде из России. Артист вышел на связь из минского аэропорта – в Беларуси он даст концерт 12 апреля.

Об этом исполнитель рассказал в соцсетях.

«Ну что, привет, Минск. Привет, гостеприимная Беларусь. Сегодня встречаемся с вами во Дворце спорта», - рассказал артист.

В этом году у Михайлова будет юбилей – ему исполнится 55 лет. Концерт в Беларуси приурочен к юбилею. Михайлов пригласил всех присоединиться к мероприятию.

«До встречи вечером», - произнес он.

Ранее сообщалось о переносе концерта Михайлова в Челябинске. Выступление планировалось 4 апреля, теперь оно состоится 22 мая. Организаторы сообщили, что перенос связан с техническими причинами, но не с терактом в «Крокус Сити Холле». Однако журналисты предположили, что такое решение могло быть принято из-за большого количество непроданных билетов.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Стас Михайлов
певец
концерт