Концерт Стаса Михайлова в Челябинске пришлось переносить по техническим причинам. Об этом сообщает 74.ru.

Стас Михайлов больше 10 лет не выступал с сольными концертами в Челябинске. Долгожданное мероприятие было назначено на 4 апреля, однако организаторы сообщили о переносе концерта на 22 мая. При этом площадка останется прежней — МТС Live Холл.

«Большой юбилейный концерт Стаса Михайлова переносится на 22 мая по техническим причинам. Все приобретенные билеты действительны на новую дату, обменивать их не нужно», — сказано в заявлении.

Организаторы подчеркнули, что перенос выступления не связан с терактом в «Крокус Сити Холле». При этом журналисты предположили, что концерт пришлось переносить на позднюю дату из-за большого количества билетов в продаже — сейчас свободно примерно половина зала.

Билеты на концерт Михайлова едва ли можно назвать бюджетными — первый ряд стоит 10 тысяч рублей, а самые дешевые места в партере обойдутся в 4 тысячи рублей.

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