«Многое в себе видел»: Стас Михайлов вспомнил, что в детстве был закрытым ребенком

Стас Михайлов вспомнил о своем детстве и признался, что в юном возрасте был закрытым мальчиком.

Уже тогда артист готовился к тому, чтобы добиться успеха в музыкальной карьере, однако говорить об этом никогда не хотел. По словам Михайлова, даже мама жаловалась на то, что он закрывался от внешнего мира и окружающих людей.

«Я был закрыт. Мама жаловалась, мол, с тобой никогда ни о чем не поговорить. А я просто очень многое в себе видел, чувствовал, но не был готов это выразить окружающим: про музыку, про то, что я стану великим…» — признался Михайлов в беседе со Светланой Бондарчук.

Кроме того исполнитель не стал скрывать, что родители были против творческой профессии, так как им очень важно было, чтобы сын получил серьезное образование: тогда все парни хотели быть инженерами, летчиками или врачами. Маме и папе Михайлова было важно, чтобы у их сына потом была стабильная заработная плата.

Михайлов сообщил, что в скором времени про него выпустят байопик, где будет рассказываться о трудностях, через которые ему пришлось пройти ради своей популярности.

«Недавно поступило предложение снять фильм. Правильный, честный фильм про про меня. Это не от пафоса, просто предложили, я сам не лез — ко мне пришли. Хорошая идея, но надо это все показать, плюс чтобы было художественно и интересно», — поделился певец в шоу «Света вокруг света».

Ранее мы писали о том, что Стас Михайлов объяснил, почему не любит себя.