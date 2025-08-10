Стас Михайлов не выплатил зарплату уволившемуся помощнику по дому. Об этом сообщают анонимные Telegram-каналы.

Дочь бывшего домработника Стаса Михайлова рассказала, что отцу не выплатили зарплату после его увольнения. По словам источника, мужчина помогал музыканту чинить поломки.

«У папы золотые руки. Он все для порядка в доме Михайловых делал, иногда даже выходными своими жертвовал, чтобы починить, если что-то сломалось. А потом у него со здоровьем хуже стало, решил уволиться», — рассказала она.

При этом Михайлов отказался платить зарплату из-за того, что мужчина уволился не в конце месяца.

«Так ему не все деньги отдали. Сказали, если бы уходил в конце месяца, то ему бы заплатили за весь период, а за половину они не платят. Странная система, честно говоря, но Бог им судья», — заявила дочь мужчины.

Ранее мы писали о том, что у Михайлова самый дорогой дом среди звезд шоу-бизнеса за миллиард рублей.