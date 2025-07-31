Признан самым дорогим среди звезд шоу-бизнеса: сколько стоит дом Стаса Михайлова

Певец Стас Михайлов стал абсолютным лидером среди звезд отечественного шоубизнеса. Неформальное состязание для артистов устроили журналисты. Они выяснили, у кого из знаменитостей самый дорогой дом.

Оказалось, что первое место в этом рейтинге занимает Стас Михайлов со своей недвижимостью за миллиард рублей — во столько оценили особняк артиста в 580 квадратов, передает Telegram-канал Звездач. В эту сумму входит не только сам дом, но и участок, на котором он стоит. Земля, по информации журналистов, оценивается в 150 млн рублей.

Помимо дома за миллиард, у Михайлова есть еще недвижимость. Речь идет о двух квартирах в Москве, доме в Сочи и двух виллах не в России.

Соседи Михайлова по поселку, где стоит его особняк, довольны совместным проживанием с ним. По их словам, певец ведет себя доброжелательно, ходит в местный храм и не кичится богатством.

Ранее Михайлов рассказал о миллионных тратах на одежду. На фотографиях со Стасом можно заметить, что он одевается в дорогостоящую одежду от элитного бренда Chrome Hearts.