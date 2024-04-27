«Благодаря этому и живем»: родители Стаса Михайлова ответили на вопрос, гордятся ли сыном
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Родители певца Стаса Михайлова посетили юбилейный концерт артиста, а перед этим ответили на вопрос журналистов, гордятся ли сыном. Родные признались, что не просто гордятся, а благодаря этому живут.
Слова родителей приводит NEWS.ru.
Мать Михайлова Людмила сказала: «Конечно, гордимся. Он у нас замечательный».
Отец, в свою очередь, добавил: «Благодаря этому и живем».
Людмила Михайлова отметила, что гордится им прежде всего не как артистом, а сыном.
Журналистка, задавшая вопрос, отметила, что все любят Михайлова. «И мы его любим», - добавил Владимир Михайлов.
27 апреля певцу исполняется 55 лет. В этот день стало известно, что президент России Владимир Путин наградил артиста орденом. Подробнее об этом читайте здесь.