«Благодаря этому и живем»: родители Стаса Михайлова ответили на вопрос, гордятся ли сыном

Родители певца Стаса Михайлова посетили юбилейный концерт артиста, а перед этим ответили на вопрос журналистов, гордятся ли сыном. Родные признались, что не просто гордятся, а благодаря этому живут.

Слова родителей приводит NEWS.ru.

Мать Михайлова Людмила сказала: «Конечно, гордимся. Он у нас замечательный».

Отец, в свою очередь, добавил: «Благодаря этому и живем».

Людмила Михайлова отметила, что гордится им прежде всего не как артистом, а сыном.

Журналистка, задавшая вопрос, отметила, что все любят Михайлова. «И мы его любим», - добавил Владимир Михайлов.

27 апреля певцу исполняется 55 лет. В этот день стало известно, что президент России Владимир Путин наградил артиста орденом. Подробнее об этом читайте здесь.