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Опубликовано 27 апреля 2024, 20:42
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«Благодаря этому и живем»: родители Стаса Михайлова ответили на вопрос, гордятся ли сыном

Родители Стаса Михайлова заявили, что гордятся сыном и благодаря этому живут.
«Благодаря этому и живем»: родители Стаса Михайлова ответили на вопрос, гордятся ли сыном

© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Родители певца Стаса Михайлова посетили юбилейный концерт артиста, а перед этим ответили на вопрос журналистов, гордятся ли сыном. Родные признались, что не просто гордятся, а благодаря этому живут.

Слова родителей приводит NEWS.ru.

Мать Михайлова Людмила сказала: «Конечно, гордимся. Он у нас замечательный».

Отец, в свою очередь, добавил: «Благодаря этому и живем».

Людмила Михайлова отметила, что гордится им прежде всего не как артистом, а сыном.

Журналистка, задавшая вопрос, отметила, что все любят Михайлова. «И мы его любим», - добавил Владимир Михайлов.

27 апреля певцу исполняется 55 лет. В этот день стало известно, что президент России Владимир Путин наградил артиста орденом. Подробнее об этом читайте здесь.

Источник фото:Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:NEWS.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Стас Михайлов
родители
певец