Стас Костюшкин рассказал, что уезжает из России
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Певец Стас Костюшкин признался, что улетает на отдых в Таиланд. Об этом сообщает mk.ru.
Стас Костюшкин после концерта в Кремле рассказал о долгожданном отдыхе. По словам музыканта, он собирается в отпуск в Таиланд.
«Улетаем в Таиланд на отдых. У нас начинаются медовые десять дней», — рассказал он.
Певец не уточнил, с кем собирается на отдых. Он также рассказал журналистам, что продолжает заниматься в зале, несмотря на загруженный график.
«Сегодня я вернулся со съемок в 5 утра, увидел себя в зеркале и подумал: „Ну, кто такого полюбит?“», — пошутил он.
Напомним, Стас Костюшкин женат на чемпионке мира по акробатике Юлии Клоковой. До замужества она работала танцовщицей группы «Чай Вдвоём».
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