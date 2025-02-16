Стас Костюшкин рассказал, что уезжает из России

Певец Стас Костюшкин признался, что улетает на отдых в Таиланд. Об этом сообщает mk.ru.

Стас Костюшкин после концерта в Кремле рассказал о долгожданном отдыхе. По словам музыканта, он собирается в отпуск в Таиланд.

«Улетаем в Таиланд на отдых. У нас начинаются медовые десять дней», — рассказал он.

Певец не уточнил, с кем собирается на отдых. Он также рассказал журналистам, что продолжает заниматься в зале, несмотря на загруженный график.

«Сегодня я вернулся со съемок в 5 утра, увидел себя в зеркале и подумал: „Ну, кто такого полюбит?“», — пошутил он.

Напомним, Стас Костюшкин женат на чемпионке мира по акробатике Юлии Клоковой. До замужества она работала танцовщицей группы «Чай Вдвоём».

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