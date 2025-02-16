Аврора Киба вернулась из путешествия в Москву и сразу поехала к Григорию Лепсу. Об этом стало известно из соцсетей.

19-летняя возлюбленная Григория Лепса вернулась в Москву из Великобритании, где она отмечала свой день рождения вместе с подругами. Невестка певца поделилась, что первым делом отправилась в салон красоты, где ей сделали прическу с заплетенными косичками.

После этого Киба поехала на выступление к Григорию Лепсу. Короткое видео с артистом она подписала смайликом в виде сердца.

Впрочем, надолго в Москве Киба не задержалась. Сегодня она выложила снимок из самолета.

«Спасибо этому дому, летим к другому», — заявила она.

Напомним, Григорий Лепс и Аврора Киба встречаются с 2024 года. Разница в возрасте между возлюбленными составляет 44 года.

Ранее мы писали о том, что невеста Григория Лепса рассказала о желании побыстрее выйти замуж.