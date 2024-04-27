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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 апреля 2024, 20:12
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Стас Барецкий заявил, что Соловьев готов читать лекции в «тюрьме для иноагентов»

Стас Барецкий заявил, что Соловьев готов читать лекции в «тюрьме для иноагентов»

© Starface.ru

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев якобы готов читать лекции в «тюрьме для иноагентов». Об этом заявил шоумен Стас Барецкий, который ранее сообщил о планах создать в замке певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь частную тюрьму для иноагентов.

Комментарий Барецкого приводит NEWS.ru.

Шоумен рассказал, что «сегодня» разговаривал с Соловьевым.

«Он готов приезжать в тюрьму для иноагентов в деревне Грязь и читать лекции заключенным», - поделился подробностями беседы Барецкий и добавил, что ведущий дал «твердое согласие».

По его словам, в камерах будет вещать канал «Соловьев LIVE». Вещание сделают круглосуточным.

Ранее сообщалось, что Барецкий думает открыть в замке Пугачевой тюрьму для знаменитостей, получивших статус иностранных агентов. По задумке, артисты будут заниматься патриотическим творчеством, а охранять их шоумен собирался лично.

Источник фото:Starface.ru
Источник:NEWS.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Алла Пугачева
особняк
тюрьма