Стас Барецкий заявил, что подтолкнул Настю Ивлееву дать интервью после вечеринки. Об этом он рассказал NEWS.ru.

Шоумен Стас Барецкий, который рассказывал, что дружит с Настей Ивлеевой заявил, о том, что якобы он уговорил блогершу прервать молчание и дать интервью.

«Я уговорил Настю на интервью. Я ей говорю: Настя, хватит прятаться, в этом нет смысла, выходи, ты нужна людям. Она много сделала для нашего телевидения, всегда обеспечивала высокие рейтинги», — рассказал он.

Барецкий объяснил, что Киркоров спокойно продолжил жить после скандальной «голой» вечеринки, а значит, шанс на прощение есть и у Ивлеевой.

«Русские люди быстро забывают обиды и умеют прощать», — заявил шоумен.

Напомним, Настя Ивлеева лишилась рабочих контрактов после организации так называемой «голой» вечеринки. Она дважды приносила извинения за случившееся.

Ранее мы писали о том, что Настя Ивлеева рассталась с 21-летним бойфрендом.