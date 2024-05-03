Стас Барецкий заявил, что подтолкнул Настю Ивлееву дать интервью после вечеринки
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Стас Барецкий заявил, что подтолкнул Настю Ивлееву дать интервью после вечеринки. Об этом он рассказал NEWS.ru.
Шоумен Стас Барецкий, который рассказывал, что дружит с Настей Ивлеевой заявил, о том, что якобы он уговорил блогершу прервать молчание и дать интервью.
«Я уговорил Настю на интервью. Я ей говорю: Настя, хватит прятаться, в этом нет смысла, выходи, ты нужна людям. Она много сделала для нашего телевидения, всегда обеспечивала высокие рейтинги», — рассказал он.
Барецкий объяснил, что Киркоров спокойно продолжил жить после скандальной «голой» вечеринки, а значит, шанс на прощение есть и у Ивлеевой.
«Русские люди быстро забывают обиды и умеют прощать», — заявил шоумен.
Напомним, Настя Ивлеева лишилась рабочих контрактов после организации так называемой «голой» вечеринки. Она дважды приносила извинения за случившееся.
Ранее мы писали о том, что Настя Ивлеева рассталась с 21-летним бойфрендом.