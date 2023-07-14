Стас Барецкий собрался положить МакSим в гроб и закопать на 30 минут, чтобы вылечить певицу от алкоголизма

Шоумен Стас Барецкий предложил помощь певице МакSим, объявившей об алкогольной зависимости. Он предложил положить ее в гроб и закопать на 30 минут. Подробнее о своем способе помочь артистке справиться с проблемой Барецкий рассказал сайту PROZVEZD.

Шоумен сообщил, что самозахоронение ранее помогло вылечить от депрессии певца Данко. Барецкий описал этот способ следующим образом: «Мы ее кладем в гроб и закапываем примерно на 30 минут. Дышит она через шланг. После этого мы ее откапываем».

Барецкий считает: таким образом к человеку приходит осознание, что жизнь одна, и он «возрождается из пепла».

13 июля певица записала видео, на котором рассказала, что осознала зависимость и легла на лечение в клинику. Алкогольная зависимость стала причиной срыва ее концерта в Сочи – перед выходом исполнительница приняла спиртное. Ее решение обо всем рассказать поклонникам и лечь на лечение поддержали многие звезды, среди которых продюсер Яна Рудковская, певец Дима Билан.

В тот же день продюсер покойного певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов обвинил в спаивании артистки ее директора. Источник замечал, что до его появления МакSим не курила, а пила редко.