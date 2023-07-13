«Приносил какую-то бутылочку»: кто споил певицу МакSим, признавшуюся в алкоголизме

Концертный директор и продюсер Сергей Дворцов предположил, что споить певицу МакSим мог человек из ее окружения. Мужчина считает, что это был директор артистки Павел Назаров. Он уверяет, что раньше за звездой подобного поведения не наблюдал, а пила она редко.

Поклонники и коллеги были в шоке, когда услышали откровения Марины (настоящее имя певицы). Артистка открыто призналась в алкогольной зависимости и рассказала о лечении в клинике. Многие поддержали звезду и написали в ее адрес теплые слова.

Начались разговоры и о том, как такое могло произойти с хрупкой девушкой. Журналисты mk.ru связались с экс-директором покойного певца Пьера Нарцисса Сергеем Дворцовым, который лично знает МакSим. Он рассказал, кто мог споить красавицу.

Мужчина рассказал, что часто видел певицу и раньше она могла выпить максимум рюмку коньяка. Но подобное даже полезно для артистов, ведь помогает прогреть связки. По словам Сергея, все изменилось после прихода ее директора Павла Назарова.

«Мои коллеги начали замечать ее в ресторанах вместе с ним. Он подходил к ней и приносил какую-то бутылочку с жидкостью, после чего ее состояние менялось. Мало того — она еще и закурила, хотя вообще не курила», – поделился Дворцов.

Он отметил, что ранее Назаров работал с другой певицей Юлианной Карауловой, но расстался с ней при «не слишком приятных обстоятельствах».

«О нем многие в тусовке отзываются в негативном ключе. Я был удивлен, когда Марина приняла его на работу», – признался Сергей.

Директор Нарцисса считает, что певца надо поддерживать, а не доводить его до серьезных проблем. Он рад, что исполнительница решила лечь в клинику, чтобы справиться с зависимостью. Дворцов считает, что МакSим должна радовать своих поклонников и детей.

Ранее мы писали о том, что на решение певицы МакSим лечь в клинику повлияли разговоры с Димой Биланом.