«Муж на час»: кто помогает Лере Кудрявцевой по дому в отсутствие Макарова

Недавно Лера Кудрявцева получила серьезную травму ноги, из-за которой ей пришлось лечь под нож хирурга. Пока супруг телеведущей отсутствует, звезда самостоятельно справляется со всеми обязанностями по дому. Но в этом ей помогают друзья. Кудрявцеву навестил Андрей Разыграев, чтобы собрать небольшой стеллаж для балкона.

Самостоятельно с этой задачей телеведущая справиться не могла. Ей пришлось обратиться за помощью к другу. Андрей с удовольствием откликнулся на просьбу Леры.

45-летний шоумен легко смонтировал основу для конструкции. Ведущая программы «Секрет на миллион» снимала весь процесс на видео и опубликовала его в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мужа на час вызывали?», — сказал Разыграев.

Кудрявцева рассмеялась в ответ другу.

Ранее телеведущая заявила, что планирует развестись с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. После она намекнула, что все-таки хочет сохранить брак. Причиной разногласий стала алкогольная зависимость спортсмена. Предположительно сейчас он находится в реабилитационном центре.

В начале февраля Лера Кудрявцева получила серьезную травму ноги во время репетиции танцевального номера для нового шоу. Выяснилось, что у телеведущей случился разрыв крестообразных связок и перелом колена. Для полного восстановления знаменитости потребуется более полугода.

Три недели назад телеведущей сделали операцию. 26 февраля телезвезду выписали домой, а 2 марта началась ее реабилитация. По словам звезды, восстановление после хирургического вмешательства дается ей тяжело, однако она решила вернуться к работе спустя месяц после операции.