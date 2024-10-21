«Абсолютно фиолетово»: родная сестра Ирины Болгар открестилась от нее

Родная сестра блогерши Ирины Болгар, называющей себя матерью детей бизнесмена Павла Дурова, вышла на связь с журналистами и заявила, что ей стыдно за родственницу. Марина Болгар призналась, что уже около 10-ти лет не общается с Ириной.

Раньше сестры Болгар были неразлучны, однако сейчас связь не поддерживают. Марина рассказала в программе «МАЛАХОВ», что сестра просто заблокировала ее везде, ничего не объяснив. За ее разбирательствами с Дуровым женщина не следит и не хочет, чтобы Ирина упоминала ее в Интернете.

«Мне абсолютно фиолетово на Иру и на ее взаимоотношения с кем-либо. Это ее жизнь! Я бы хотела попросить, чтобы она не всовывала в свои проблемы меня… За Иру мне крайне стыдно», - заявила Марина Болгар.

Напомним, что Ирина начала выкладывать «разоблачающие» Павла Дурова материалы примерно в то время, когда его арестовали во Франции. Она утверждает, что у них были романтические отношения. А после их окончания он, по ее словам, перестал платить алименты и заблокировал доступ к картам.

Ранее Ирина Болгар пожаловалась на блокировку в соцсети.