«Старые люди на сцене отвратительны»: Олег Басилашвили сделал заявление об уходе из театра

90-летний актер Олег Басилашвили допустил, что уйдет из театра после закрытия спектакля «Лето одного года», в котором он играет с Алисой Фрейндлих. Он привел слова режиссера Константина Станиславского о том, что «старые люди на сцене отвратительны».

Комментарий народного артиста СССР приводит издание «Абзац». Басилашвили отметил, что видел артистов Московского художественного театра, которые, будучи пенсионерами, «прекрасно играли». Вместе с тем он уверен: «артистический век очень короткий».

«Я решил тоже нарушить традицию Станиславского: мы с Алисой Фрейндлих играем в спектакле «Лето одного года»… Я не уверен, что после закрытия этой постановки еще буду выходить на подмостки», - высказался Басилашвили.

Ранее певец Лев Лещенко заявил, что артистам стоит как можно позже покидать сцену. С ним согласился Юрий Антонов. Он уверен, что надо выступать, когда есть силы – старые поклонники будут рады видеть артиста.