«Старую бабку в жены не берут»: Анита Цой назвала причину одиночества Бузовой

Личная жизнь Ольги Бузовой никому не даёт покоя. Так, любимое занятие журналистов – приписывание певице новых ухажеров, а ее звёздные коллеги нередко дают советы, как найти личное счастье. На этот раз к Бузовой обратилась Анита Цой в эксклюзивной беседе с «МК».

Артистка искренне восхитилась трудолюбием Ольги. Тем не менее она считает, что в погоне за карьерными высотами Бузова забывает про своё женское начало. Цой припомнила философскую мудрость: на смертном одре мы все равны, и никакое богатство не спасёт от неминуемой кончины. Вот почему Анита призвала телеведущую задуматься и заняться поисками мужчины мечты сейчас, поскольку потом будет поздно. «В сорок лет ты уже старая бабка, и никто на тебе не женится. Пользуйся моментом, пока есть молодость. Выходи замуж срочно!» – дала совет Цой.

Кажется, Бузова не нуждается в чужих советах и уж тем более не обделена мужским вниманием. На днях звезду заметили на свидании с ухажером из «ДОМа-2» Романом Гриценко. Молодой человек уже несколько лет пытается добиться сердца Ольги, и на этот раз удача ему улыбнулась. Подробности читайте в этой статье.