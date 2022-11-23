Снова вместе: Ольгу Бузову заметили на свидании с ухажером из «ДОМа-2» Романом Гриценко

Роман Гриценко является одним из самых ярких участников известного телепроекта, и запомнился он тем, что открыто добивался сердца Ольги Бузовой. Намерения молодого человека были настолько серьезными, что он отправился ее покорять даже на шоу «План Б». Только тогда фортуна была не на стороне Романа, поскольку певица вновь его отвергла. Несмотря на это, в распоряжение издания «Starhit» попали эксклюзивные кадры, которые показывают: сдаваться Гриценко не планирует. Вчера Ольгу и Романа заметили на свидании в дорогом ресторане, расположенном в «Москва-Сити».

Как сообщают очевидцы, встреча была явно не по работе: уединенный столик, алкогольные напитки и открытый флирт явно указывали на наличие искры между молодыми людьми. «Счёт в заведении закрывал мужчина, из нашего кафе Бузова и ее спутник вышли в обнимку, но разъехались порознь», – цитирует «Starhit» источника информации.

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