«Катастрофический стресс»: Полина Гагарина рассказала, почему не любит вспоминать «Фабрику звезд»

«Фабрика звезд» дала певице Полине Гагариной яркий старт, но вместе с этим стала для нее серьезным испытанием. Сейчас артистка не любит вспоминать про это время из-за пережитого тогда стресса.

Гагарина поделилась воспоминаниями в шоу «По-каверочку». По словам Полины, она мечтала поскорее вылететь из проекта, в котором ей приходилось жить со странными людьми под камерами.

«И самое главное — находиться под обстрелом камер ежесекундно — это был для меня просто катастрофический стресс», — заявила певица.

Также Гагарина вспомнила, как тяжело ей было без мамы. По правилам проекта, 15-летняя певица не могла часто видеться с родными.

Ранее Полина объяснила, почему 22 года назад не подписала контракт с Фадеевым. Артистка заявила, что она и продюсер — совершенно разные люди.