Старушка не нужна: Аллу Пугачеву выгнали со съемок фильма

Алла Пугачева всю жизнь была звездой сцены, но одно время Примадонна мечтала покорить и кинематограф. Она даже почти заполучила заветную роль, однако в последний момент ей было отказано, так как выглядела она слишком зрелой.

В 70-е годы она поучаствовала в кастинге на роль в фильме «Центровой из поднебесья». Пугачева быстро прошла отбор, поэтому была уверена, что скоро будет блистать на экране. Но все оказалось не так просто. Время шло, а съемки не начинались, так как продолжался подбор главного героя, который должен был играть вместе с Примадонной. Искали высокого молодого человека, умеющего управляться с мечом.

В итоге кастинг прошел 19-летний Сергей Кретов. Но как только Аллу Пугачеву поставили рядом с молодым актером, режиссер Исаак Магитон сделал вывод, что артистка в свои 26 лет рядом с Крестовым выглядит чересчур взрослой. Красивой картинки не получилось, и Примадонне пришлось отказать в съемке. На ее место взяли Людмилу Суворкину.

В итоге Примадонна осталась без роли, а в фильме приняла участие, записав несколько саундтреков к нему.

Отметим, что уже несколько лет Алла Пугачева борется со старостью, пытаясь сохранить молодость. Но время не обмануть, и поклонники постоянно видят кумира без прикрас. Так, недавно в Сети появилась фотография певицы с недавнего светского мероприятия, гостьей которого стала Примадонна. На спектакль Анатолия Белого она пришла без объемного парика, продемонстрировав реальное состояние своих волос.