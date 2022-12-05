Старуха Шапокляк: 61-летнюю Яковлеву раскритиковали в соцсетях

Актриса театра и кино Елена Яковлева редко бывает замешана в скандалах и почти не экспериментирует со своим внешним видом. Но недавно 61-летняя знаменитость удивила поклонников неожиданным преображением.

В соцсетях появилось фото звезды «Интердевочки», на котором она позирует в стильном образе с каре и шляпой с широкими полями. На шее у актрисы красуется необычное ожерелье с камнями. Поклонники сравнили обновленную Яковлеву с другими звездами.

«Вылитая Ева Польна...», «Зачем нам еще одна Лера Кудрявцева?», «Ну зачем же столько фильтра! Ведь понятно, что это ненатурально, и что она сейчас намного старше», «На Хюррем похожа здесь», – пишут в комментариях.