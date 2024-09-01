«Старуха чертова»: Светлана Разина раскрыла причину конфликта с Маргаритой Суханкиной

Певица Светлана Разина заявила, что Маргарита Суханкина разрушила ее карьеру в группе «Мираж». Кроме того, по словам артистки, ее позвали в группу только с одной целью - отомстить Наталии Гулькиной.

По версии Разиной, конфликт начался с того, что она сняла с Суханкиной шляпу на сцене. Солистке «Миража» это не понравилось, поэтому она стала устраивать коллеге «кошмар».

«Был некий сговор выставить меня алкашкой. Приходил администратор и выставлял ряд пустых бутылок. Их фотографировали и отправляли в прессу», - сказала Светлана в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Разина также не стала скрывать, что действительно выступала под фонограмму, но это, по словам артистки, не отменяет у нее таланта. При этом она нелестно высказалась о Суханкиной и отметила, что та пела басом.

«Я талантище, я писала книжку, а она прыгает и всю жизнь воет своим басом, который уже трансформировался в бас. Старуха чертова, прости господи», —заявила Светлана.

Ранее Маргарита Суханкина, которая постоянно конфликтует с Наталией Гулькиной, негативно высказалась о вокальных данных еще одной участницы «Миража» Екатерины Болдышевой. Она назвала ее голос старческим и качающимся.