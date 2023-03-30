Стартовали съемки нового сериала Сергея Минаева «Золотое дно» с Юлией Снигирь в главной роли
Фото: Пресс-служба Иви
Стало известно о старте съемок нового проекта Сергея Минаева «Золотое дно». Сериал представляет из себя семейную сагу о борьбе за власть, деньгах и их влиянии на людей. Режиссером-постановщиком многосерийной кинокартины выступает Илья Ермолов.
В основе сюжета лежит «битва» близких родственников за многомиллиардное наследство Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга. В попытках завладеть огромными деньгами они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга. Главные роли в сериале были отданы Алексею Гуськову, Юлии Снигирь, Ростиславу Бершауэру, Павлу Попову, Ангелине Пахомовой, Валерию Карпову, Наталье Вдовиной, Виктории Масловой, Юлии Франц, Марине Ворожищевой, Игорю Гордину, Александру Новину.
«Начало съемок — всегда приятное предвкушение работы с талантливой командой и, конечно, результата. Мне кажется, мы собрали очень точный актерский ансамбль, где каждый артист на своем месте. Вся история построена на тонких эмоциональных и психологических связях между героями, поэтому собрать артистов, которые смогут в кадре жить такой сложной семьей, особенно важно. Скоро зритель увидит, что у нас получилось», - поделился автор проекта Сергей Минаев.
По мнению режиссера Ильи Ермолова, сериал наполнен драмой и неожиданными поворотами. Как и любой другой сценарий Минаева, этот поднимает важные проблемы, в том числе раскрывает конфликт отцов и детей. Постановщик крайне взволнован работой, которую им с командой предстоит проделать, и надеется, что им удастся захватить зрителя.
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Кадр со съемок сериала "Золотое дно"
Фото: Пресс-служба Иви
Одного из центральных персонажей, женщину по имени Надя, воплощает на экране звезда «Великой» Юлия Снигирь. Она рассказала, что долго работала над своей героиней, пыталась понять, какая она, чем живет и как думает.
«Эта история напоминает мне шахматную партию, и моя героиня Надя — важная фигура в этой партии. Мы долго думали над тем, какая она: как одевается, как выглядит, чего она хочет, чего боится, похожа ли она на меня или совсем нет. Пока больше вопросов, чем ответов. Совсем как в шахматах. И мне это очень нравится», - призналась Юлия Снигирь.
Производством сериала «Золотое дно» занимаются онлайн-кинотеатр Иви и продюсерская компания «Среда».
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