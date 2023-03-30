Стартовали съемки нового сериала Сергея Минаева «Золотое дно» с Юлией Снигирь в главной роли

Стало известно о старте съемок нового проекта Сергея Минаева «Золотое дно». Сериал представляет из себя семейную сагу о борьбе за власть, деньгах и их влиянии на людей. Режиссером-постановщиком многосерийной кинокартины выступает Илья Ермолов.

В основе сюжета лежит «битва» близких родственников за многомиллиардное наследство Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга. В попытках завладеть огромными деньгами они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга. Главные роли в сериале были отданы Алексею Гуськову, Юлии Снигирь, Ростиславу Бершауэру, Павлу Попову, Ангелине Пахомовой, Валерию Карпову, Наталье Вдовиной, Виктории Масловой, Юлии Франц, Марине Ворожищевой, Игорю Гордину, Александру Новину.

«Начало съемок — всегда приятное предвкушение работы с талантливой командой и, конечно, результата. Мне кажется, мы собрали очень точный актерский ансамбль, где каждый артист на своем месте. Вся история построена на тонких эмоциональных и психологических связях между героями, поэтому собрать артистов, которые смогут в кадре жить такой сложной семьей, особенно важно. Скоро зритель увидит, что у нас получилось», - поделился автор проекта Сергей Минаев.

По мнению режиссера Ильи Ермолова, сериал наполнен драмой и неожиданными поворотами. Как и любой другой сценарий Минаева, этот поднимает важные проблемы, в том числе раскрывает конфликт отцов и детей. Постановщик крайне взволнован работой, которую им с командой предстоит проделать, и надеется, что им удастся захватить зрителя.