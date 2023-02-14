Киновселенная сериала «Зёма» расширяется: стартовали съемки спин-оффа «Макс и Гусь»
Фото: Пресс-служба Wink
В Москве начались съемки нового проекта «Макс и Гусь», являющегося спин-оффом популярного интернет-сериала «Зёма». Он расскажет предысторию главного героя, как он от простого пацана смог дорасти до «криминального короля Пензы» и какой ценой ему это звание досталось.
Впервые персонаж Макс появился в сериале «Зёма 3» в качестве антагониста Зёмы. Харизматичный отрицательный герой сразу смог влюбить в себя большую половину зрителей, поэтому создатели проекта поняли – его должно быть больше.
«Самое классное в моём герое то, что он не святой. Он такой же обычный парень с большим количеством страстей и пороков, как мы все, думаю. Но таких персонажей в нашем кино очень мало, поэтому о нём точно надо рассказать», - поделился исполнитель роли Макса актер Никита Кологривый.
Также сериал раскроет взаимоотношения «корешей» Макса и Гуся. Когда-то они были закадычными друзьями, но в какой-то момент все изменилось, и один из них оказался на вершине, а другой в тюрьме. «Макс и Гусь», наконец, расскажет, что между ними произошло, и как молодые и кудрявые парни стали теми, кем являются в «Зёме». По словам Кологривого, в проекте будут затронуты многие темы, включая различные человеческие проблемы и отношения отцов и детей.
«Мы оказываемся вместе с Максом непосредственно в моменте перехода его от одной личности к другой. Никита Кологривый – отличный актёр, поэтому я не сомневаюсь, что у нас получится такая же отличная история становления бандита из пацана-спортсмена. А Гусь, которого играет Владимир Карпук, прекрасно разбавляет эту историю своим наивным и добрым отношением к своему другу Максу», - прокомментировал режиссер картины Денис Павлов.
Фото: Пресс-служба Wink
Создатели проекта заверяют, что он точно придется по вкусу зрителям. Каждая серия – это отдельное приключение Макса и Гуся. Немаловажным фактором является и то, что в этот раз каст сериала буквально пестрит от количества звезд. В съемках участвуют Павел Прилучный, Настасья Самбурская, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарёв, Наталья Бардо, Владимир Епифанцев, Михаил Горевой, Игорь Жижикин, Дмитрий Богдан, Сергей Гинзбург и Снежана Самохина.
Премьера «Макса и Гуся» запланирована на весну 2023 года. Все серии будут доступны на видеосервисе Wink. Проект войдет в линейку Wink Originals.