Сбежавшего из России в США Андрея Бурковского вырезали из фильма «Летучий корабль»

Премьеру сказки «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя, запланированную на 7 марта, перенесли на 21 марта из-за замены актеров. Создатели убрали из фильма Андрея Бурковского, уехавшего из России в США.

Над фильмом работали на протяжении более четырех лет. Создателям картины пришлось переснять нескольку сцен. Одна из актрис уехала в Киев, поэтому ее заменили российской артисткой, сообщает киностудия «РОК» в своем Telegram-канале.

В двух эпизодических ролях кино были сняты артисты, негативно высказавшиеся о начале специальной военной операции. Режиссеру пришлось также полностью поменять «картинку», и зритель не сможет догадаться о том, что было в оригинале.

«"Летучий корабль" — это труд без преувеличения тысяч людей, которые вложили весь свой талант и силы, чтобы зрители по всей стране смогли насладиться картиной. И позиция всего трёх участников съёмочной группы не должна на это повлиять», — сообщили в киностудии.

Как сообщает Telegram-канал «Самые СЛИВки», в сказке не будет Андрея Бурковского, у которого в ней была главная роль. В 2022 году актер покинул страну и уехал жить в США с женой и детьми.

Ранее мы писали, что в США Бурковскому сложно найти работу, поэтому он решил продавать билеты на свой день рождения, чтобы заработать денег. В соцсетях артист объявил о мероприятии по случаю его 40-летнего юбилея и предложил всем желающим поздравить его лично в Сан-Франциско. Однако билеты не пользовались популярностью.