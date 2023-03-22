Старшую дочь Джигана и Оксаны Самойловой избили в школе

Супруга популярного рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала, что с их семьей приключилась еще одна неприятная история. Модель призналась, что ее старшую дочь Ариэлу избили в школе.

Знаменитость поделилась своими переживаниями в соцсетях. Она пояснила, что школьницу ударил одноклассник. Оксана была удивлена, так как Ариэла является очень дружелюбным и неконфликтным подростком.

«Что-то случилось. Мальчик подумал, что это она и просто решил ее ударить», — пожаловалась теледива в личном микроблоге.

Самойлова отметила, что дочь сама рассказала ей о случившемся как только вернулась из школы. Звездная мама не знала, что на это сказать, ведь находилась в шоковом состоянии. По словам супруги артиста, у нее появился «животный инстинкт защищать». Брюнетка рассказала, что отправилась в учебное заведение выяснить, что же на самом деле случилось.

Чуть позже Оксана заверила, что конфликт удалось решить. В администрации школы заявили, что приняли меры наказания для мальчика.

«И вроде как все обсудили, со всеми поговорили. Но чувства все-равно максимально неприятные. Это же не отмотать назад. <…> Я даже не думала, что такое могло случиться с моими детьми», — поделилась эмоциями звезда.

Ранее мы писали о том, что в семье Джигана наступили непростые времена. В Сети ходят слухи, что супруги готовятся к разводу. Артист живет в другом доме и видится с наследниками на нейтральной территории. Поклонники уверены, что он чем-то провинился перед женой, и она с ним больше не контактирует. В недавнем интервью певец рассказал, что у них все хорошо и объяснил, что переехал ради творчества. Ему якобы приятнее работать без шума и не мешать детям.